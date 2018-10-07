Китай планирует добыть более 100 млрд куб. м сланцевого газа к 2030 году За счет улучшения технологий разработки

К 2020 году Китай планирует добыть порядка 30 млрд куб. м сланцевого года, а к 2030 году нарастить добычу до 100 млрд куб. м. Об этом в воскресенье сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные Государственного энергетического управления страны.

Как передает ТАСС, ожидается, что этого удастся добиться благодаря усовершенствованию мощностей и технологий разработки месторождений. При этом основную роль в наращивании объемов добычи сланцевого газа будет играть месторождение Фулин, считают китайские власти. В настоящее время благодаря ему получено порядка 20 млрд куб. м этого энергоносителя.

Ранее стало известно, что Россия сможет поставлять в Китай до 80 млрд куб. м. газа в год. Сообщалось, что пока идут переговоры о цене, а контракт может быть подписан в начале 2019 года. В настоящее время РФ поставляет в Китай порядка 50 млрд куб. м СПГ.