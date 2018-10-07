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07.10.18 / 16:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты хотят пригласить Беглова на новый митинг в защиту парка на Смоленке

В октябре также продолжатся пикеты и акции

Фото АБН

Инициативная группа «Парк на Смоленке» и «Живем на Васильевском» планирует провести в конце октября еще один митинг в защиту парка в устье реки Смоленки на Васильевском острове Петербурга. Об этом активисты сообщили в воскресенье.

Отмечается, что на митинг намерены пригласить врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Организаторы рассчитывают, что Беглов их «услышит, в отличие от Полтавченко».

Кроме того, в начале следующей неделе активисты отвезут в Смольный письмо с приложением резолюции митинга, прошедшего в конце сентября, а также 8 тыс. подписей, собранных ранее в поддержку парка на Смоленке. Также активисты намерены продолжить серию пикетов, а на выходных провести акцию «Зеленый щит».

Добавим, митинг в защиту парка на Смоленке и против застройки двух участков апарт-отелями прошел 30 сентября. По оценкам организаторов, он собрал около 600 человек. В начале октября депутат ЗакСа Петербурга Алексей Ковалев предложил включить парк на Смоленке в перечень зеленых насаждений общего пользования. Ожидается, что его предложения рассмотрят через месяц.

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