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07.10.18 / 15:57 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Ленобласти предупредило о ночных заморозках и мокром снеге в понедельник

Ветер усилится до 12 м/с

В ночь на понедельник, 8 октября, в Ленинградской области температура воздуха составит -4…+1 градус, а днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. Об этом в воскресенье сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в регионе будет облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдут дожди, местами с мокрым снегом, днем — преимущественно без осадков. При этом ветер усилится до 7-12 м/с.

Добавим, в Петербурге на следующей неделе ожидается потепление. По предварительным данным Гидрометцентра, столбик термометра будет подниматься до +15 градусов. В то же время возможны дожди.

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