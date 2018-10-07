Союз виноделов прогнозирует рост производства игристого вина в 2018 году Объемы производства прекратили падение

По итогам 2018 года производство вина в России может составить около 32 млн декалитров, что соответствует уровню прошлого года, а выпуск игристого вина – 13 млн декалитров, увеличившись на 2% год к году. Такие данные приводит Союз виноградарей и виноделов России (СВВР).

Президент организации Леонид Попович отметил накануне, что объемы производства вина и игристого вина прекратили падение, наблюдавшееся с 2015 года. Он добавил, что падение было компенсировано ростом винных напитков и фруктовых вин, передает «Прайм».

По словам Поповича, на сокращение объемов производства повлияли рост акцизов на игристое вино, сокращение малой розницы, а также курсовая разница и падение доходов населения. Он отметил, что в настоящее время первый фактор уже не играет роли, сокращение розницы и доходов населения остановилось, а курсовая разница сдвинулась в пользу виноделов.

Добавим, ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать отечественное вино. Однако наиболее популярными остаются зарубежные марки. Среди крупнейших импортеров Италия, Испания, Франция, Абхазия и Грузия.