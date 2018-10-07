В Северо-Западной дирекции по строительству Минкульта новый руководитель Организацию возглавил Николай Циганов

В ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры России сменился руководитель. Об этом стало известно в воскресенье.

Теперь должность директора организации занимает Николай Циганов, следует из материалов на официальном сайте дирекции. Он сменил на этом посту Наталью Волынскую.

Как указывает «Фонтанка», Циганов занимает должность с 1 октября. До этого он был директором ФАУ «Роскапстрой» и председателем комитета по строительству «Опоры России». Кроме того, по данным «СПАРК», он руководит благотворительным фондом «Иконы Толгской Богоматери» и организацией «Институт развития взаимодействия государства и общества», уточняет издание.

Добавим, Наталья Волынская была назначена главой Северо-Западной дирекции по строительству Минкульта весной прошлого года. Фактически она руководила ведомством с сентября 2016 года, пишет интернет-газета.