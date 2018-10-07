Партия «Согласие» Нила Ушакова лидирует на парламентских выборах в Латвии Среди лидеров также KPV LV и Новая консервативная партия (НКП)

Партия «Согласие», лидером которой является мэр Риги Нил Ушаков, набирает около 19,91% голосов на парламентских выборах в Латвии. Об этом в воскресенье свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны.

За партию KPV LV проголосовало 14,06% избирателей, Новую консервативную партию выбрали порядка 13,6% голосовавших. Партия «Для развития/За!» получила 12,04% голосов, «Национальное объединение» — 11,03%, «Союз «зеленых» и крестьян» — 9,96% и «Новое Единство» — 6,67%, следует из предварительных данных ЦИК.

Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент Латвии. Добавим, в воскресенье в стране завершились выборы 13-го сейма. Итоговая явка составила 54,59%.