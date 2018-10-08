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08.10.18 / 15:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Волонтеры восстановят 25 га леса Ленобласти

Акция началась в минувшие выходные в Лужском лесничестве

Участники ежегодной акции «Живи, лес!» восстановят около 25 га леса в Ленобласти. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.  

Акция началась в минувшие выходные в Лужском лесничестве – на территории в 6 га добровольцы высадили 11,4 тыс. сеянцев хвойных деревьев. Сообщается, что план 2018 года по искусственному лесовосстановлению регион выполнил уже на 106%. По словам заместителя предправителсьтва Олега Малащенко, Ленобласть – лидер СЗФО по искусственному восстановлению леса.

Отметим, всероссийская акция «Живи, лес!» проводится каждую осень уже в течение восьми лет. В Ленобласти запланировано посадить 43 тыс. сеянцев на площади 25,5 га. В акции участвуют около 1 тыс. человек.

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