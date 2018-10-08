«Абсолют-Банк» выпустил бесконтактную кредитную карту премиум-класса

«Абсолют-Банк» выпустил бесконтактную кредитную карту Visa Platinum Rewards. Об этом в компании сообщили в понедельник.
Новая карта оснащена технологией payWave. Ее владельцы автоматически подключаются в программе лояльности банка и могут получать до 20% кэшбека. Процентная ставка — 19% годовых, кредитный лимит — до 650 тыс. рублей, льготный период — 56 дней.
Отметим, «Абсолют-Банк» — российский коммерческий банк, образованный в 1993 году. Крупнейший акционер компании – ПАО «Объединенные кредитные системы», принадлежащая НПФ «Благосостояние». По состоянию на осень 2017 года, банк был предствлен в 26 городах России. В Москве находится 11 отделений компании.
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