«Абсолют-Банк» выпустил бесконтактную кредитную карту премиум-класса Владельцы и могут получать до 20% кэшбека

«Абсолют-Банк» выпустил бесконтактную кредитную карту Visa Platinum Rewards. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Новая карта оснащена технологией payWave. Ее владельцы автоматически подключаются в программе лояльности банка и могут получать до 20% кэшбека. Процентная ставка — 19% годовых, кредитный лимит — до 650 тыс. рублей, льготный период — 56 дней.

Отметим, «Абсолют-Банк» — российский коммерческий банк, образованный в 1993 году. Крупнейший акционер компании – ПАО «Объединенные кредитные системы», принадлежащая НПФ «Благосостояние». По состоянию на осень 2017 года, банк был предствлен в 26 городах России. В Москве находится 11 отделений компании.