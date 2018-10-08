Все новости

08.10.18 / 19:45 Банки / Новости / Россия и мир

«Абсолют-Банк» выпустил бесконтактную кредитную карту премиум-класса

Владельцы и могут получать до 20% кэшбека

«Абсолют-Банк» выпустил бесконтактную кредитную карту Visa Platinum Rewards. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Новая карта оснащена технологией payWave. Ее владельцы автоматически подключаются в программе лояльности банка и могут получать до 20% кэшбека. Процентная ставка — 19% годовых, кредитный лимит — до 650 тыс. рублей, льготный период — 56 дней.

Отметим, «Абсолют-Банк» — российский коммерческий банк, образованный в 1993 году. Крупнейший акционер компании – ПАО «Объединенные кредитные системы», принадлежащая НПФ «Благосостояние». По состоянию на осень 2017 года, банк был предствлен в 26 городах России. В Москве находится 11 отделений компании.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.