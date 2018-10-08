В Петербурге простились с бывшим начальником ГУВД Аркадием Крамаревым Крамарев скончался 4 октября в возрасте 80 лет

В Петербурге прошла панихида по бывшему главе ГУВД города Аркадию Крамареву. Церемония состоялась в Культурном центре ведомства в понедельник.

С прощальными словами выступили врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, депутат Госдумы Олег Нилов и начальник ГУ МВД Сергей Умнов. Крамарев скончался 4 октября в возрасте 80 лет.

Отметим, Аркадий Крамарев стал руководителем регионального ГУВД в 1990 году. До этого он 30 лет служил в милиции. С 1994 года Крамарева трижды избирали депутатом ЗакСа города. Также Крамарев занимал посты в городской организации казаков.