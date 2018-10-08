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08.10.18 / 17:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Греф сообщил Путину о потерях Сбербанка из-за волатильности

О какой именно сумме идет речь, он не уточнил

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту РФ Владимиру Путину о потерях банка на вложениях в ОФЗ из-за волатильности. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

Говоря про волатильность последних месяцев, он отметил, что Сбербанк она коснулась как крупного держателя ценных бумаг и ОФЗ. «И мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму», — отметил Греф. О какой именно сумме идет речь, глава Сбербанка не уточнил.

Напомним, 3 октября Минфин выставил на торги облигации федерального займа двух выпусков – трехлетнего и шестилетнего. Однако спрос был слишком низким, и размещение трехлетних бумаг в итоге отменили в связи с отсутствием заявок. До этого ведомство в течение месяца не проводило аукционы с ОФЗ в связи с возросшей волатильностью.

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