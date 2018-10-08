Пенсионеры, дивиденды, роуминг. Итоги понедельника

Сбербанк оценил средний доход работающих пенсионеров в 46 тыс. рублей в месяц. Эта сумма включает пенсию и зарплату, которая в среднем составляет почти 32 тыс. рублей в месяц.
Алексей Кудрин сообщил о риске недополучения 70% дивидендов от государственных компаний. По его словам, правительство закладывает в проект бюджета слишком большие доходы от дивидендов – более 500 млрд рублей.
Мобильные операторы в регионах выступили против отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Они предупредили правительство, что понесут убытки из-за отмены роуминга, а компенсировать потери не смогут.
В ЦБ сообщили, что Повышение ключевой ставки в сентябре вскоре позволит вернуться к ее снижению. ЦБ ожидает, что это произойдет к концу 2019 — началу 2020 года.
Заемщики банка «Югра» начали массовые процедуры ликвидации и банкротства. В настоящий момент такой процесс начат в отношении 29 заемщиков, которые задолжали банку порядка 144,94 млрд рублей.
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