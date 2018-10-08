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08.10.18 / 21:01 Новости / Россия и мир

Пенсионеры, дивиденды, роуминг. Итоги понедельника

Сбербанк оценил средний доход работающих пенсионеров, Кудрин предупредил о возможном недополучении 70% дивидендов в бюджет, а региональные операторы выступили против роуминга.  Тем временем ЦБ сообщил, что готов вернуться к понижению ключевой ставки в конце года, а заемщики «Югры» начали массовые процедуры ликвидации и банкротства.

Коллаж АБН

Сбербанк оценил средний доход работающих пенсионеров в 46 тыс. рублей в месяц. Эта сумма включает пенсию и зарплату, которая в среднем составляет почти 32 тыс. рублей в месяц.

Алексей Кудрин сообщил о риске недополучения 70% дивидендов от государственных компаний. По его словам, правительство закладывает в проект бюджета слишком большие доходы от дивидендов – более 500 млрд рублей.

Мобильные операторы в регионах выступили против отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Они предупредили правительство, что понесут убытки из-за отмены роуминга, а компенсировать потери не смогут.

В ЦБ сообщили, что Повышение ключевой ставки в сентябре вскоре позволит вернуться к ее снижению. ЦБ ожидает, что это произойдет к концу 2019 —  началу 2020 года.

Заемщики банка «Югра» начали массовые процедуры ликвидации и банкротства. В настоящий момент такой процесс начат в отношении 29 заемщиков, которые задолжали банку порядка 144,94 млрд рублей.

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