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08.10.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс МосБиржи - 2 454,28, РТС - 1 158,25

Фото АБН

Торги на Московской бирже в понедельник закрылись разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 0,14% и составил 2 454,28 пунктов. Индекс РТС упал на 0,09% до 1 158,25 пунктов.

По оценкам страшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, в активном минусе в понедельник оказались акции «Роснефти», «ММК», «МТС» – бумаги сегодня первый день торгуются без дивидендов, в пятницу прошла отсечка. Таким образом, снижение локальное, но довольно выраженное. Акции «Россетей», чемпиона прошлой недели, после обновления пиков технически корректируются в область 0,7500 руб.

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