На участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД ограничат движение С 8 по 15 октября

Движение транспорта будет ограничено на участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 8 по 15 октября. На этом участке будет перекрыта вторая полоса, а на первой ограничат скорость. Ограничения вводят в связи с ремонтными работами.

Добавим, также в Петербурге на пять дней перекроют съезд № 3 с КАД на Парашютную улицу. Он будет закрыт с 11 по 15 октября. На участке в рамках реконструкции северного участка кольцевой автодороги заменят асфальтобетонное покрытие.