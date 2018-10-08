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08.10.18 / 18:43 Новости / Петербург и Ленобласть

На участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД ограничат движение

С 8 по 15 октября

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение транспорта будет ограничено на участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД. Об этом в понедельник сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 8 по 15 октября. На этом участке будет перекрыта вторая полоса, а на первой ограничат скорость. Ограничения вводят в связи с ремонтными работами.

Добавим, также в Петербурге на пять дней перекроют съезд № 3 с КАД на Парашютную улицу.  Он будет закрыт с 11 по 15 октября. На участке в рамках реконструкции северного участка кольцевой автодороги заменят асфальтобетонное покрытие.

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