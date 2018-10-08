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08.10.18 / 15:23 Новости / Россия и мир

Полиция Сургута изъяла игровые автоматы в подпольном казино с доходом 7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

розничная торговляСотрудники полиции изъяли 12 мультиигровых автоматов, порядка 250 тыс. рублей, документацию и банковские карты в подпольном игровом клубе, который был организован в помещении одного из торговых центров в Сургуте. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД по Ханты-Мансийскому АО – Югре.

Как рассказали в ведомстве, в подпольном клубе злоумышленники установили автоматы с компьютерными азартными играми с возможностью получить денежный выигрыш. По данным полиции, организаторы извлекли из незаконной деятельности клуба доход в размере порядка 7 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что накануне полиция при поддержке Росгвардии задержала четырех предполагаемых организаторов азартных игр. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее правоохранители обыскали подпольное казино в Иркутске. В результате были изъяты 11 игорных аппаратов, деньги и документы. Мероприятие проводилось также в рамках дела о незаконной организации и проведении азартных игр.

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