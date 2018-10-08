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08.10.18 / 16:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Профицит бюджета РФ в ближайшие три года будет выше прогнозов – Кудрин

Поскольку заложенные в прогноз цены на нефть ниже консенсус-прогноза экспертов

Коллаж АБН

В ближайшие три года профицит бюджета России будет выше заложенного в проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Такое заявление в понедельник сделал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он пояснил, что заложенные в прогноз социально-экономического развития страны цены на нефть на $10 ниже консенсус-прогноза экспертов, передает ТАСС. Поэтому заложенный профицит будет «существенно больше», отметил Кудрин.

Вместе с тем глава Счетной палаты считает, что цену отсечения в бюджетном правиле можно было бы поднять на $5 — до $45, а дополнительные доходы бюджета при этом направить на инвестиции. Добавим, профицит бюджета в 2019 году ожидается на уровне 1,932 трлн рублей, следует из проекта федерального бюджета. В 2020 году этот показатель составит 1,224 трлн рублей, а в 2021 году — 952 млрд рублей.

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