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08.10.18 / 20:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» попал в список самых посещаемых футбольных клубов мира

ФК занял 19-е место в рейтинге

Петербургский «Зенит» попал в список самых посещаемых футбольных клубов мира в текущем сезоне. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Transfermarkt.

ФК занял 19-е место в рейтинге. Средняя посещаемость клуба составила 48,9 тыс. зрителей. В лидерах же оказались дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в конце сентября «Зенит» оштрафовали на 30 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с «Локомотивом». Болельщики использовали пиротехнику во время игры. Аналогичный штраф также получил противник «Зенита» — «Локомотив» оштрафовали на 10 тыс. заблей по такой же причине.

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