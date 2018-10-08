«Зенит» попал в список самых посещаемых футбольных клубов мира ФК занял 19-е место в рейтинге

Петербургский «Зенит» попал в список самых посещаемых футбольных клубов мира в текущем сезоне. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Transfermarkt.

ФК занял 19-е место в рейтинге. Средняя посещаемость клуба составила 48,9 тыс. зрителей. В лидерах же оказались дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в конце сентября «Зенит» оштрафовали на 30 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с «Локомотивом». Болельщики использовали пиротехнику во время игры. Аналогичный штраф также получил противник «Зенита» — «Локомотив» оштрафовали на 10 тыс. заблей по такой же причине.