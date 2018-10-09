Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи - 2443,83; РТС - 1159,47

Московская биржа во вторник закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи упал на 0,43% до 2443,83 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,11% до 1159,47 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский фондовый рынок вечером во вторник остается в символическом плюсе. При этом, основной объем «голубых фишек» все-таки держится в отрицательной зоне. Во вторник к торгам вернулись заокеанские инвесторы — в США накануне отмечали День Колумба. Основные индексы слегка снижаются, участники торгов все еще учитывают в котировках недавней всплеск агрессии США в адрес Китая. Интересной американской статистики не запланировано. Аналитик считает, что рынок будет экономить силы в преддверии старта сезона корпоративных отчетностей — первые релизы выйдут в предстоящую пятницу.

Доллар США закрывает день в пределах 66,50-67,10 рублей. Торги в среду начнутся в этих же границах, считает Бодрова. Евровалюта финиширует в коридоре 76,10-76,85 рублей.