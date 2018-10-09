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09.10.18 / 18:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга намерены благоустроить до конца года 571 объект

Среди них 409 дворов

Власти Петербурга намерены благоустроить до конца года 571 объект. Об этом во вторник сообщили в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Благоустройство происходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В аппарате отметили, что благоустроены будут 409 дворов. Также в 162 дворах установят освещение.

Отметим, под программу попадают скверы, парки, дворы и общественные пространства. Проект запустили в 2016 году. Добавим, ранее комитет по благоустройству назвал лучшие парки и сады Петербурга. Всего было шесть номинаций.

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