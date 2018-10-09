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09.10.18 / 12:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Беглов поручил правительству Петербурга исполнить бюджет до 15 декабря

Пока доходную часть исполнили на 75%

бюджет

Коллаж АБН

Врио губернатора города Александр Беглов прокомментировал результаты исполнения бюджета и призвал «подтянуться к 15 декабря». Об этом он заявил во вторник на заседании правительства.

За 9 месяцев текущего года доходную часть городского бюджета исполнили на 409 137 млн рублей, что составляет более 75 % от плана. Основная часть (44,6%) обеспечена за счет налогов физических лиц. Рост доходов превысил прошлогодний показатель аналогичного периода на 9,6%. Расходная часть бюджета исполнена на 66,1% — в сумме 393,3 млн рублей. АИП исполнены лишь на 44,6%.

Отметим, об исполнении бюджета комитет финансов доложил на заседании правительства во вторник. Александр Беглов, комментируя результаты исполнения бюджета, также дал указание ежемесячно докладывать ему об исполнении инвестиционных программ.

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