Беглов поручил правительству Петербурга исполнить бюджет до 15 декабря

Врио губернатора города Александр Беглов прокомментировал результаты исполнения бюджета и призвал «подтянуться к 15 декабря». Об этом он заявил во вторник на заседании правительства.
За 9 месяцев текущего года доходную часть городского бюджета исполнили на 409 137 млн рублей, что составляет более 75 % от плана. Основная часть (44,6%) обеспечена за счет налогов физических лиц. Рост доходов превысил прошлогодний показатель аналогичного периода на 9,6%. Расходная часть бюджета исполнена на 66,1% — в сумме 393,3 млн рублей. АИП исполнены лишь на 44,6%.
Отметим, об исполнении бюджета комитет финансов доложил на заседании правительства во вторник. Александр Беглов, комментируя результаты исполнения бюджета, также дал указание ежемесячно докладывать ему об исполнении инвестиционных программ.
109 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.