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09.10.18 / 08:40 Новости / Россия и мир

В правительстве обсуждают перевод россиян на электронные паспорта с 2021 года

Носителем может стать пластиковая карта с чипом

Фото: iurist.su

В правительстве РФ обсуждают замену бумажных паспортов на электронные, которую планируют начать в 2021 году. Об этом во вторник сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей Максима Акимова и Дмитрия Медведева.

Совещания, на которых обсуждалась эта идея, прошли 14 и 17 сентября. Предполагается, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем  госреестрам и госуслугам. Его носителем может стать пластиковая карта с чипом.

Напомним, летом Минтрнуд сообщил о сроке перехода на электронные трудовые книжки. Согласно соответствующему законопроекту, электронная трудовая книжка будет представлять из себя базу данных о трудовой деятельности россиянина. Каждый работодатель должен будет передавать соответствующие данные в Пенсионный фонд России с 2020 года. При этом переход будет поэтапным, окончательный отказ от бумажных книжек запланирован на 2027 год.

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