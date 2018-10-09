В правительстве обсуждают перевод россиян на электронные паспорта с 2021 года Носителем может стать пластиковая карта с чипом

В правительстве РФ обсуждают замену бумажных паспортов на электронные, которую планируют начать в 2021 году. Об этом во вторник сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей Максима Акимова и Дмитрия Медведева.

Совещания, на которых обсуждалась эта идея, прошли 14 и 17 сентября. Предполагается, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Его носителем может стать пластиковая карта с чипом.

Напомним, летом Минтрнуд сообщил о сроке перехода на электронные трудовые книжки. Согласно соответствующему законопроекту, электронная трудовая книжка будет представлять из себя базу данных о трудовой деятельности россиянина. Каждый работодатель должен будет передавать соответствующие данные в Пенсионный фонд России с 2020 года. При этом переход будет поэтапным, окончательный отказ от бумажных книжек запланирован на 2027 год.