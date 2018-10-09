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09.10.18 / 21:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Электронные паспорта и доступ ФНС к счетам. Итоги вторника

Правительство обсуждает введение электронных паспортов с 2021 года. МВФ увеличил прогноз по росту российского ВВП. ФНС сможет получать больше информации о счетах в банках, а операции по картам зарубежных банков могут попасть под контроль.

Коллаж АБН

В правительстве обсуждают перевод россиян на электронные паспорта с 2021 года. Его носителем может стать пластиковая карта с чипом.

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году. Прогноз вырос до 1,8%.

ФНС получит больше информации о счетах в банках. Налоговики смогут узнать у банка об открытых счетах, остатках по ним и движении средств.

Операции по картам иностранных банков могут попасть под обязательный контроль. Для отслеживания финансирования террористической и экстремистской деятельности.

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