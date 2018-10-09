Электронные паспорта и доступ ФНС к счетам. Итоги вторника

Правительство обсуждает введение электронных паспортов с 2021 года. МВФ увеличил прогноз по росту российского ВВП. ФНС сможет получать больше информации о счетах в банках, а операции по картам зарубежных банков могут попасть под контроль.

В правительстве обсуждают перевод россиян на электронные паспорта с 2021 года. Его носителем может стать пластиковая карта с чипом.

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году. Прогноз вырос до 1,8%.

ФНС получит больше информации о счетах в банках. Налоговики смогут узнать у банка об открытых счетах, остатках по ним и движении средств.

Операции по картам иностранных банков могут попасть под обязательный контроль. Для отслеживания финансирования террористической и экстремистской деятельности.