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09.10.18 / 19:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин сообщил о размещении ОФЗ на 5 млрд рублей

Дата погашения – 2021 год

Коллаж АБН

Минфин сообщил о размещении ОФЗ на 5 млрд рублей. Ведомство сделало соответствующее заявление во вторник.

Министерство планирует провести размещение в среду, 10 октября. Ведомство выставит на аукцион, ОФЗ с датой погашения 15 декабря 2021 года.

Напомним, ранее Минфин около месяца не проводил размещений. На прошлой неделе ведомство решило провести аукционы. Один из них признан несостоявшимся. Министерству удалось разместить только 7,38 млрд рублей.

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