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09.10.18 / 18:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Во время Международного культурного форума 15 музеев Петербурга станут бесплатными

Форум посетят более 30 тыс. человек

Фото АБН

Во время Международного культурного форума 15 музеев Петербурга станут бесплатными. Об этом во вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

По его словам, это подарок жителям и гостям Петербурга. Беглов не уточнил, какие именно музеи будут бесплатными.

Также врио губернатора сообщил, что в форуме планируют принять участие главы 93 зарубежных городов. Всего форум должны посетить более 30 тыс. человек, заявил Беглов.

Отметим, Международный Петербургский культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября текущего года. Мероприятие проходит ежегодно. В текущем году форум пройдет в седьмой раз.

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