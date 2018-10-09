Во время Международного культурного форума 15 музеев Петербурга станут бесплатными. Об этом во вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
По его словам, это подарок жителям и гостям Петербурга. Беглов не уточнил, какие именно музеи будут бесплатными.
Также врио губернатора сообщил, что в форуме планируют принять участие главы 93 зарубежных городов. Всего форум должны посетить более 30 тыс. человек, заявил Беглов.
Отметим, Международный Петербургский культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября текущего года. Мероприятие проходит ежегодно. В текущем году форум пройдет в седьмой раз.
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