Глава NASA сообщил о желании сотрудничать с Россией в исследовании Луны США не справятся без России

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил о желании сотрудничать с Россией в исследовании Луны. Соответствующее заявление он сделал во вторник.

США хотели бы привлечение «РОскосмоса» к работе над программой, передает РИА Новости слова Брайденстайна. Он отметил, что США не могут в одиночку решить вопрос создания транспортной системы между Луной и Землей. Также NASA готово сотрудничать с «Роскосмосом» и в других проектах, заявил Брайденстайн.

Отметим, в сентябре в СМИ сообщили, что «Роскосмос» отказался от участия в создании окололунной станции. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не может быть в проекте США на вторых ролях. Позже эту информацию опровергли. Пресс-служба «Роскомнадзора» заявила, что в настоящий момент стороны ведут переговоры.