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09.10.18 / 12:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent торгуется по $84,7 за баррель

Нефть WTI - $74,8 за баррель

Фото: infoportalrf.ru

Во вторник цены на нефть растут в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,038% и составляет $84,79 за баррель. Бочка WTI с поставкой в ноябре подорожала на 0,695% и стоит $74,81.

Добавим, как отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари», сейчас рынок фактически предоставлен сам себе. Это связано с тем, что Статистика по запасам на этой неделе будет публиковаться с задержкой на один день из-за нерабочего понедельника.

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