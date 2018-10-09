Нефть Brent торгуется по $84,7 за баррель Нефть WTI - $74,8 за баррель

Во вторник цены на нефть растут в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,038% и составляет $84,79 за баррель. Бочка WTI с поставкой в ноябре подорожала на 0,695% и стоит $74,81.

Добавим, как отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари», сейчас рынок фактически предоставлен сам себе. Это связано с тем, что Статистика по запасам на этой неделе будет публиковаться с задержкой на один день из-за нерабочего понедельника.