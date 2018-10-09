Операции по картам иностранных банков могут попасть под обязательный контроль Для отслеживания схем иностранного финансирования террористической и экстремистской деятельности

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле операций по картам иностранных банков. Рассмотрение проекта закона состоялось во вторник.

В число контролируемых операций внесут операции по снятию физлицом наличных. Перечень государств, чьи карты попадут под контроль, предлагают отнести к информации ограниченного доступа. Банки будут предоставлять информацию об операциях с картами подозрительных государств Росфинмониторингу в течение трех дней. С помощью такого нововведения власти планируют выявлять схемы иностранного финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Отметим, законопроекту предстоит пройти еще два чтения в Госдуме. В случае окончательного одобрения, он должен вступить в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.