Чистый отток капитала в январе-сентябре вырос в 2,3 раза год к году Он составил $31,9 млрд

Чистый отток капитала в январе-сентябре текущего года вырос в 2,3 раза год к году. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Центробанка.

Показатель составил $31,9 млрд. По мнению регулятора, причина – в операциях по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.

Согласно уточненным данным Центробанка, к концу года отток капитала составит $55 млрд. При среднегодовой стоимости нефти — $69 за баррель.

Отметим, в январе-сентябре 2017 года чистый отток капитала составил $13,7 млрд. В январе-августе текущего года — $26,5 млрд. За I полугодие текущего 2018 года -$17,3 млрд.