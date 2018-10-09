Все новости

09.10.18 / 17:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистый отток капитала в январе-сентябре вырос в 2,3 раза год к году

Он составил $31,9 млрд

Чистый отток капитала в январе-сентябре текущего года вырос в 2,3 раза год к году. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Центробанка.

Показатель составил $31,9 млрд. По мнению регулятора, причина – в операциях по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.

Согласно уточненным данным Центробанка, к концу года отток капитала составит $55 млрд. При среднегодовой стоимости нефти — $69 за баррель.

Отметим, в январе-сентябре 2017 года чистый отток капитала составил $13,7 млрд. В январе-августе текущего года — $26,5 млрд. За I полугодие текущего 2018 года -$17,3 млрд.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.