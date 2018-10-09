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09.10.18 / 20:44 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин призвал нефтяные компании не злоупотреблять положением

Но поддерживать их будут

Президент России Владимир Путин призвал нефтяные компании не злоупотреблять положением. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время встречи с сотрудниками сельхозпредприятия «Рассвет».

Правительство поддерживало и будет поддерживать нефтяников, передает «Интерфакс» слова Путина. При этом, он отметил, что неоднократно обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым недопустимость злоупотребления нефтяниками своего положения.

Путин отметил, что власти и нефтяники находятся в постоянном диалоге. По его словам, нефтяники относятся с пониманием к ситуации.

Отметим, ранее правительство предложило обязать нефтяные компании поставлять часть нефти на российские НПЗ. Речь идет о 17,5% нефтепродуктов.

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