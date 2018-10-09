Путин призвал нефтяные компании не злоупотреблять положением Но поддерживать их будут

Президент России Владимир Путин призвал нефтяные компании не злоупотреблять положением. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время встречи с сотрудниками сельхозпредприятия «Рассвет».

Правительство поддерживало и будет поддерживать нефтяников, передает «Интерфакс» слова Путина. При этом, он отметил, что неоднократно обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым недопустимость злоупотребления нефтяниками своего положения.

Путин отметил, что власти и нефтяники находятся в постоянном диалоге. По его словам, нефтяники относятся с пониманием к ситуации.

Отметим, ранее правительство предложило обязать нефтяные компании поставлять часть нефти на российские НПЗ. Речь идет о 17,5% нефтепродуктов.