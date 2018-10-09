Съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» закроют на одну ночь

Съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» закроют на одну ночь. Об этом во вторник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезд перекроют на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны. Проезд станет недоступен с 23:00 часов 10 октября до 5:00 часов 11 октября. Причина – замена барьерного ограждения.

Добавим, ранее сообщалось о другом ограничении движения на КАД. Речь идет об участке от Приморского шоссе до ЗСД. Ограничение действует с 8 по 15 октября.