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09.10.18 / 20:23 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд решил не рассматривать иск к правительству Петербурга по парку Интернационалистов

Там хотят построить ТРК

Фрунзенский районный суд Петербурга решил не рассматривать иск к правительству города и компании «Оптима» по застройке парка Интернационалистов. Об этом во вторник сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд отказал в принятии иска, передает «Интерфакс». Подробности отказа не сообщаются.

Напомним, иск подал Евгений Крылов. Он потребовал признать недействительными постановление и договор аренды, на основе которых «Оптима» планирует построить на участке парка ТРК. Против этого строительства неоднократно выступали местные жители. Иск был зарегистрирован 28 сентября.

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