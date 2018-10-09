Суд решил не рассматривать иск к правительству Петербурга по парку Интернационалистов

Фрунзенский районный суд Петербурга решил не рассматривать иск к правительству города и компании «Оптима» по застройке парка Интернационалистов. Об этом во вторник сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Суд отказал в принятии иска, передает «Интерфакс». Подробности отказа не сообщаются.
Напомним, иск подал Евгений Крылов. Он потребовал признать недействительными постановление и договор аренды, на основе которых «Оптима» планирует построить на участке парка ТРК. Против этого строительства неоднократно выступали местные жители. Иск был зарегистрирован 28 сентября.
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