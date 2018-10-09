Рабочая группа по зелёным насаждениям в Петербурге одобрила включение в ЗНОП Деминского сада Это относится ко всей территории сада

Рабочая группа по утверждению данных инвентаризации зеленых насаждений Петербурга одобрила включение в ЗНОП территории Деминского сада. Об этом во вторник сообщил городской депутат Борис Вишневский.

Он отметил, что решение относится ко всей территории сада. В том числе к участку, на котором планировали строить апарт-отель. Вишневский намерен подать готовую поправку ко второму чтению закона о ЗНОП. «Теперь она имеет большие шансы»,— считает депутат.

Отметим, Законодательное Собрание Петербурга одобрило поправки в закон о ЗНОП в первом чтении 3 октября. Несколько депутатов выступили с отдельными заявлениями о поправках. Ранее, в июле, комитет по контролю за имуществом обязал инвестора покинуть Деминский сад. Инвестор получил землю в саду в 2008 году.