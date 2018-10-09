Все новости

09.10.18 / 14:51 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ВТБ запустил новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей

Доступно четыре пакета

Фото АБН

ВТБ запустил новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом кредитная организация сообщила во вторник.

ВТБ представил четыре пакета услуг. Среди них «Бизнес-Старт» для новых клиентов, «Бизнес-Развитие» для торгово-сервисных предприятий, а также «Бизнес-онлайн» и «Стабильный бизнес» для клиентов с большим объемом платежей.

В банке отметили, что каждый пакет включает в себя наиболее необходимые и востребованные услуги для бизнеса. В частности, бесплатное осуществляется открытие счета, его обслуживание, использование интернет-банка и проведение рублевых платежей.

Добавим, ранее ВТБ купил долю в банке «Возрождение». Доля составила 85% акций. Сумма сделки не известна. В настоящий момент ВТБ готовится к закрытию сделки с «Согазом».

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.