ВТБ запустил новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей Доступно четыре пакета

ВТБ запустил новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом кредитная организация сообщила во вторник.

ВТБ представил четыре пакета услуг. Среди них «Бизнес-Старт» для новых клиентов, «Бизнес-Развитие» для торгово-сервисных предприятий, а также «Бизнес-онлайн» и «Стабильный бизнес» для клиентов с большим объемом платежей.

В банке отметили, что каждый пакет включает в себя наиболее необходимые и востребованные услуги для бизнеса. В частности, бесплатное осуществляется открытие счета, его обслуживание, использование интернет-банка и проведение рублевых платежей.

Добавим, ранее ВТБ купил долю в банке «Возрождение». Доля составила 85% акций. Сумма сделки не известна. В настоящий момент ВТБ готовится к закрытию сделки с «Согазом».