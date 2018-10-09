«Яндекс» заморозил сервис «Яндекс.Попутка» Из-за недостаточного интереса пользователей

«Яндекс» заморозил сервис «Яндекс.Попутка». Об этом в компании сообщили во вторник.

Причина заморозки – недостаточный интерес пользователей, заявили в «Яндексе». Организация решила переформатировать проект, передает vc.ru. «Возможно, вернемся к этому сервису позднее», — отметили в компании.

Напомним, «Яндекс.Попутки» запустили в январе 2018 года. Запуск был тестовым и приложение работало только в двух регионах: Красноярском крае и Ростовской области. Сервис нацелен на помощь водителям в поиске попутчиков. При этом, «Яндекс» не планировал получать прибыль от «Яндекс.Попуток».