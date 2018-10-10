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10.10.18 / 16:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов сообщил о своих первоочередных законодательных инициативах

Проект бюджета на 2019 год, законопроект об изменениях в Генплане и о стратегии развития города до 2035 года

Фото пресс-службы Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал свои первоочередные законодательные инициативы. Об этом он рассказал депутатам ЗакСа в среду.

По словам Беглова, законопроектами, которые в первую очередь внесут в парламент, станут проект бюджета на 2019 год, законопроект об изменениях в Генплане и о стратегии развития города до 2035 года. Также в числе первых рассмотрят пакеты налоговых льгот для бизнеса.

Подробнее о выступлении Александра Беглова перед парламентом читайте в материале АБН. 

Добавим, 10 октября Беглов провел выездное совещание на котельной «Приморская» ГУП «ТЭК СПб». В ходе встречи руководство ГУП «ТЭК СПб» отчиталось о готовности котельных к отопительному сезону. Беглов отметил высокий уровень качества предприятия и дал поручения по совершенствованию работы аварийных служб.

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