Беглов сообщил о своих первоочередных законодательных инициативах Проект бюджета на 2019 год, законопроект об изменениях в Генплане и о стратегии развития города до 2035 года

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал свои первоочередные законодательные инициативы. Об этом он рассказал депутатам ЗакСа в среду.

По словам Беглова, законопроектами, которые в первую очередь внесут в парламент, станут проект бюджета на 2019 год, законопроект об изменениях в Генплане и о стратегии развития города до 2035 года. Также в числе первых рассмотрят пакеты налоговых льгот для бизнеса.

Подробнее о выступлении Александра Беглова перед парламентом читайте в материале АБН.

Добавим, 10 октября Беглов провел выездное совещание на котельной «Приморская» ГУП «ТЭК СПб». В ходе встречи руководство ГУП «ТЭК СПб» отчиталось о готовности котельных к отопительному сезону. Беглов отметил высокий уровень качества предприятия и дал поручения по совершенствованию работы аварийных служб.