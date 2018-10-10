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10.10.18 / 18:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2417,69; РТС - 1143,35

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 1,07% до 2417,69 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,39% и составил 1143,35 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что в среду рынок акций под занавес торгов снижается. Внешний фон в целом приобрел негативную окраску, поэтому предпосылок для продолжения роста российского рынка акций не наблюдалось. Не смогла дать повод инвесторам для оптимизма публикация статистики в США, показавшая рост цен производителей в сентябре на 0,2% в соответствии с ожиданиями. Цены производителей в США в сентябре выросли впервые за три месяца на фоне увеличения стоимости авиабилетов и железнодорожных перевозок. Инфляции сейчас уделяется особое внимание в свете установления дополнительных торговых барьеров и агрессивной политики Федрезерва по повышению ставок. В четверг будет опубликована статистика по индексу цен потребителей в сентябре. Ожидается, что рост последнего составит 0,2%, сообщила аналитик.

Курс доллара США взлетел до 66,5 рублей. Рубль мог отреагировать на подешевевшую нефть, считает Соснова. При этом, пока нет предпосылок для того, чтобы он вышел из среднесрочного интервала 65-68 рублей за 1$.

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