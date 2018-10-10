В Петербурге частично демонтировали Банковский мост В Петербурге частично демонтировали Банковский мост

В Петербурге частично демонтировали Банковский мост. Об этом в среду сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В рамках проведения капитального ремонта моста демонтированы перила, цепи, чугунные рамы, подвесы и пьедесталы крылатых львов. Их вывезла на свою базу подрядная организация – ЗАО «Пилон». Компания отреставрирует все элементы, а утраченные – заменит.

Напомним, реставрация Банковского моста началась в сентябре текущего года. Закончиться она должна к 15 октября 2019 года. Стоимость работ – 35,96 млн рублей. При этом, оплату реставрации скульптур крылатых львов взял на себя Сбербанк.