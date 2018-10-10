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10.10.18 / 18:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Фонд развития промышленности  Петербурга одобрил выделение средств АО «Равенство»

Всего 190 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение средств АО «Равенство». Об этом в среду сообщили в Смольном.

Компания намерена направить деньги на два проекта. Один связан с организацией серийного производства радиолокационных станций для судов и береговых служб. На проект привлекут 70 млн рублей. Еще 120 млн рублей выделят на серийное производство гамма-терапевтического комплекса «Рокурс-Р» для лечения онкологических больных.

Добавим, по словам вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана, Фонд развития промышленности выделяет средства только на современные инновационные проекты, в том числе имеющие экспортный потенциал. Наблюдательный совет Фонда также принял решение аккредитовать в качестве уполномоченной лизинговой компании ЗАО «ЗЕСТ».

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