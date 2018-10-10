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10.10.18 / 12:33 Банки / Новости / Россия и мир

Санируемый «Фондсервисбанк» получил еще 6 млрд рублей

Срок санации банка продлили до 2032 года

«Фондсервисбанк» получил еще порядка 6 млрд рублей на санацию. Об этом стало известно в среду из отчетности кредитной организации.

В документе указано, что срок санации будет продлен до конца 2032 года, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит банку дополнительную финансовую помощь в виде займа. Как передает «Интерфакс», на 1 июля объем задолженности «Фондсервисбанка» перед АСВ вырос до 45 млрд рублей с прежних 39 млрд рублей.

В Центробанке РФ агентству подтвердили получение банком дополнительных 6 млрд рублей. Регулятор пояснил, что кредитная организация получила средства «в соответствии с предусмотренным ранее планом участия условиями по оказанию финансовой помощи банку».

Напомним, «Фондсервисбанк» проходит процедуру санации с 2015 года. Тогда АСВ выделило на его финансовое оздоровление порядка 39 млрд рублей по льготной ставке 0,51% годовых сроком на 10 лет. До мая этого года санатором банка был «Новикомбанк», дочерний банк госкорпорации «Ростех». Затем ЦБ привлек инвестором в рамках санации Роскосмос. Предполагается, что «Фондсервисбанк» будет вести банковское обслуживание госкорпорации.

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