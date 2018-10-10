«Газпром-медиа» решил запустить новый спортивный телеканал В марте 2019 года

«Газпром-медиа» решил запустить новый спортивный телеканал. Об этом в среду сообщил председатель правления холдинга Дмитрий Чернышенко.

Телеканал начнет работать 1 марта 2019 года, передает «Интерфакс». Название телеканала – «Матч Страна», отметил Чернышенко. Он заявил, что канал будет иметь социальную направленность. «Матч Страна» будет продвигать здоровый образ жизни, а также юношеский и детский спорт. Технический охват – более 100 млн человек, уточнил председатель правления.

Добавим, в настоящий момент у холдинга несколько спортивных телеканалов. Среди них «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и другие. В середине августе «Газпром-медиа» запустил онлайн-кинотеатр ТНТ-Premier. За месяц кинотеатр собрал более 3,9 млн просмотров.