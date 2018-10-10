Индекс холостяка: Куриные ножки сдают позиции

С 24 сентября по 8 октября продуктовый набор холостяка подорожал почти на 18 рублей и стоит теперь 2255,10 рублей. Больше всего традиционно выросли в цене пельмени. Дешевле стали сосиски, куриные голени и сыр.

Так, за две недели российский сыр подешевел на 25,67 рублей и в среднем теперь стоит 416,63 рублей за килограмм. Сосиски упали в цене на 17,6 рублей – до 120,67 рублей за пачку. А вот кило куриных голеней в магазинах Петербурга теперь можно купить за 183,93 рублей (-10 рублей за две недели).

Традиционно волатильными остаются пельмени. За указанный период они подорожали на 49,68 рублей и стоят 384,87 рублей за пачку. Выросла в цене и водка – за бутылку покупателю придется отдать 348,80 рублей (+15 рублей к предыдущей цене). Стабильны цены только на презервативы – упаковка стоит 135,38 рублей.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.