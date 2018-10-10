ЦБ понизил официальные курсы валют Доллар - 66,18 рублей; евро - 76,07 рублей

В среду Центробанк РФ понизил официальные курсы основных валют. Доллар в четверг будет стоить 66,1832 рублей, а евро — 76,0710 рублей.

Таким образом, официальный доллар подешевел на 22 копейки. Курс евро регулятор опустил на 14 копеек.

Добавим, на бирже в Москве валюты торгуются в красной зоне. На 12:46 по московскому времени, курс доллара падает на 14,75 копеек и составляет порядка 66,10 рублей. Евро дешевеет на 20,75 копеек и стоит около 75,94 рублей.