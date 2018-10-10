Все новости

10.10.18 / 13:03 Новости / Россия и мир

ЦБ понизил официальные курсы валют

Доллар - 66,18 рублей; евро - 76,07 рублей

курсы валют

Коллаж АБН

В среду Центробанк РФ понизил официальные курсы основных валют. Доллар в четверг будет стоить 66,1832 рублей, а евро — 76,0710 рублей.

Таким образом, официальный доллар подешевел на 22 копейки. Курс евро регулятор опустил на 14 копеек.

Добавим, на бирже в Москве валюты торгуются в красной зоне. На 12:46 по московскому времени, курс доллара падает на 14,75 копеек и составляет порядка 66,10 рублей. Евро дешевеет на 20,75 копеек и стоит около 75,94 рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 1,434 seconds.