Ленобласть выполнила план по вводу жилья на 98% С начала года в регионе ввели 2,9 млн кв. метров жилья

Ленобласть выполнила годовой план по вводу жилья на 92%. Об этом в среду сообщили в правительстве области.

С начала года в регионе ввели 2,9 млн кв. метров жилья. По словам зампреда правительства региона Михаила Москвина, темпы исполнения плана по вводу на 5% превышают прошлогодние показатели. «И у нас еще очень большой задел для будущего — строительство ведется на 669 строительных площадках, общей площадью возводимого жилья 10,5 млн кв. метров», — добавил он.

Отметим, за последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию более 12 млн кв. метров жилья. В настоящее время в Ленобласти заключено порядка 74 тыс. договоров долевого участия. Также более 20 тыс. человек заключили договоры жилищно-строительного кооператива.