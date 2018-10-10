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10.10.18 / 12:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть выполнила план по вводу жилья на 98%  

С начала года в регионе ввели 2,9 млн кв. метров жилья

Фото: finobzor.ru

Ленобласть выполнила годовой план по вводу жилья на 92%. Об этом в среду сообщили в правительстве области.

С начала года в регионе ввели 2,9 млн кв. метров жилья. По словам зампреда правительства региона Михаила Москвина, темпы исполнения плана по вводу на 5% превышают прошлогодние показатели. «И у нас еще очень большой задел для будущего — строительство ведется на 669 строительных площадках, общей площадью возводимого жилья 10,5 млн кв. метров», — добавил он.

Отметим, за последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию более 12 млн кв. метров жилья. В настоящее время в Ленобласти заключено порядка 74 тыс. договоров долевого участия. Также более 20 тыс. человек заключили договоры жилищно-строительного кооператива.

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