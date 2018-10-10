Управление Роспотребнадзора по Ленобласти временно закрыло 11 ресторанов «Суши WOK» в регионе В Москве – 63 ресторана

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области временно закрыло 11 ресторанов «Суши WOK» в регионе. Об этом ведомство сообщило в среду.

Работа заведений общественного питания приостанолена на 30-90 суток. Причина – грубые нарушения санитарного законодательства. Они спровоцировали появление несколько случаев заболевания сальмонеллезом, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство направило иски в суды о принуждению к устранению недопустимых санитарных норм.

Напомним, также Роспотребнадзор закрыл рестораны «Суши WOK» в Москве. Там временно не работают 63 точки. Причина аналогичная. При этом, в столице ведомство еще оштрафовало восемь заведений сети и уничтожило 496,5 кг продукции.