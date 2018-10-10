Все новости

10.10.18 / 20:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти временно закрыло 11 ресторанов «Суши WOK» в регионе

В Москве – 63 ресторана

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области временно закрыло 11 ресторанов «Суши WOK» в регионе. Об этом ведомство сообщило в среду.

Работа заведений общественного питания приостанолена на 30-90 суток. Причина – грубые нарушения санитарного законодательства. Они спровоцировали появление несколько случаев заболевания сальмонеллезом, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство направило иски в суды о принуждению к устранению недопустимых санитарных норм.

Напомним, также Роспотребнадзор закрыл рестораны «Суши WOK» в Москве. Там временно не работают 63 точки. Причина аналогичная. При этом, в столице ведомство еще оштрафовало восемь заведений сети и уничтожило 496,5 кг продукции.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.