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10.10.18 / 16:22 Новости / Россия и мир / Финансы

Минфин разместил 100% выпуска ОФЗ

Спрос в четыре раза превысил предложение

Министерство финансов РФ разместило весь запланированный объем долга – облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2021 году на 5 млрд рублей по номиналу. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Согласно данным министерства, спрос более чем в четыре раз превысил предложение, составив порядка 21,5 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,28% годовых.

Таким образом, Минфин сумел полностью реализовать выпуск впервые с лета. Добавим, ведомство решило возобновить проведение аукционов на прошлой неделе. Однако после месячной паузы возвращение на долговой рынок оказалось неудачным: из 20 млрд рублей министерство смогло разместить ОФЗ только на 7,4 млрд рублей. Всего же в IV квартале планируется предложить на торгах ОФЗ на 310 млрд рублей.

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