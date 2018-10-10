«Мираторг» решил инвестировать в производство ягнятины более 27 млрд рублей Планируется создание 12 комплексов

«Мираторг» решил инвестировать в производство ягнятины более 27 млрд рублей. Об этом организация сообщила в среду.

Организация решила создать крупный межрегиональный проект, который предусматривает строительство 12 комплексов на 1,3 млн голов в год. «Мираторг» намерен в последствии перерабатывать их на мясохладобойне с мощностью около 33,9 тыс. т продукции в год.

«Мираторг» планирует создать два комплекса в Тульской области стоимостью 6 млрд рублей.. Стороны заключили соответствующее инвестиционное соглашение в среду. Компания намерена создать комплексы на 60 тыс. голов овцематок.

Отметим, ранее «Мираторг» запустил интернет-магазин. Он работает в Москве и Московской области. Также компания сообщила в августе о создании транспортной компании. Инвестиции в проект – 200 млн рублей.