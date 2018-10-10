На участке КАД между развязками ЗСД и Приморским шоссе ограничат движение С 10 по 18 октября

На участке КАД в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта между развязками с ЗСД и Приморским шоссе. Об этом в среду сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

В период с 10 по 18 октября будет перекрыта вторая полоса. По первой полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Добавим, также до 15 октября продлеваются ремонтные работы на Вантовом мосту. По состоянию на 10 октября, на 83 км внешнего кольца КАД перекрыты третья и четвертая полосы движения.