Все новости

10.10.18 / 17:37 Новости / Петербург и Ленобласть

На участке КАД между развязками ЗСД и Приморским шоссе ограничат движение

С 10 по 18 октября

На участке КАД в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта между развязками с ЗСД и Приморским шоссе. Об этом в среду сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

В период с 10 по 18 октября будет перекрыта вторая полоса. По первой полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Добавим, также до 15 октября продлеваются ремонтные работы на Вантовом мосту.  По состоянию на 10 октября, на  83 км внешнего кольца КАД перекрыты третья и четвертая полосы движения.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.