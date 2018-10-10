Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1% — Росстат С начала года – 2,7%

Со 2 по 8 октября инфляция в России составила 0,1%, а с начала года — 2,7%. Такие данные в среду приводит Росстат.

По подсчетам экспертов, больше всего за прошедшую неделю цены выросли на огурцы и помидоры – 7,7% и 5,1% соответственно. Также подорожали пшено (на 2,3%) и куриные яйца (на 2%). По данным Росстата, дешевле стали яблоки (-2,2%), морковь (-2,9%), а также капуста (-1,8%) и лук (-1,5%).

Добавим, по итогам сентября инфляция в России составила 0,2%, сообщал Росстат. Продовольствие в предыдущем месяце в среднем подешевело на 0,1%. Непродовольственные товары, напротив, подорожали на 0,4%, а цены на услуги выросли на 0,2%.