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10.10.18 / 13:44 Новости / Общество / Россия и мир

Полицейские провели более 30 обысков у лже-дилеров Forex

Они похитили более 1 млрд рублей

Коллаж АБН

Полицейские провели более 30 обысков у аферистов, представлявшихся дилерами Forex. Об этом в среду сообщили в МВД России.

Обыски прошли в офисах преступной организации и по местам жительства фигурантов дела. Сотрудники полиции изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику, черновые записи, электронные носители и другие причастные к делу документы с предметами.

Подозреваемые использовали известный бренд для привлечения денег граждан, заявили в ведомстве. МВД отметило, что аферисты использовали специальную компьютерную программу. Граждане открывали там счета для работы с финансовыми инструментами. При этом, аферисты перечисляли полученные деньги на подконтрольные счета и похищали их.

По данным МВД, общая сумма ущерба составила более 1 млрд рублей. Количество пострадавших – более 1 тыс. человек.

В настоящий момент суд решил заключить под стражу трех активных участников группы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать другие лица, причастные к делу.

Добавим, в августе в Москве, Петербурге и Пензе прошли обыски по делу о создании финансовой пирамиды. Сумма ущерба составила 1 млрд рублей. Подозреваемые привлекали средства граждан с обещанием выплачивать дивиденды до 60% в год. Пострадали более 3 тыс. человек.

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