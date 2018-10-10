В среду в Петербурге будет дождливо и ветрено Температура воздуха составит до +13 градусов

В среду, 10 октября, в Петербурге ожидается небольшой дождь и юго-западный, западный умеренный ветер. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, столбик термометра днем поднимется до +11…+13 градусов. В целом же будет облачная с прояснениями погода.

Добавим, такая же погода будет в среду и в Ленинградской области. Синоптики ожидают усиление ветра до 7-12 м/с, а утром местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +9…+14 градусов, следует из прогноза.