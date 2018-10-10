Россельхознадзор Петербурга запретил ввоз 9 тонн индийских приправ В них нашли повилику

В морском порту Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу запретили ввоз 9 тонн приправ из Индии. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

В семенах кумина обнаружили карантинный для ЕАЭС повилику. Повилики – это однолетние растения-паразиты, которые поражают овощные культуры и кустарники, что приводит к угнетению и гибели растений.

Напомним, в конце сентября Россельхознадзор запретил ввоз в Петербургу 4 тонн винограда из Узбекистана. Сообщалось, что в винограде также нашли повилику.