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10.10.18 / 16:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Россельхознадзор Петербурга запретил ввоз 9 тонн индийских приправ

В них нашли повилику

Фото с сайта: vesti.ru

В морском порту Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу запретили ввоз 9 тонн приправ из Индии. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

В семенах кумина обнаружили карантинный для ЕАЭС повилику. Повилики – это однолетние растения-паразиты, которые поражают овощные культуры и кустарники, что приводит к угнетению и гибели растений.

Напомним, в конце сентября Россельхознадзор запретил ввоз в Петербургу 4 тонн винограда из Узбекистана. Сообщалось, что в винограде также нашли повилику.

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